Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Кои бяха отличени със званието "Почетен гражданин на София"?

17 септември е ден на София. Православната църква почита Вяра, Надежда, Любов и майка им София.

На този ден градът, приел името на храма "Света София" - Божията премъдрост, отбелязва своя празник с богата културна програма на десетки места.

Кулминацията е голям концерт довечера пред "Св. Александър Невски".

Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия.

Днес по традиция повечето галерии и музеи ще са с вход свободен. Без вход ще е и детският образователен център "Музейко".

От 19.00 ч. пред храм-паметника "Св. Александър Невски" ще се проведе концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" отново с вход свободен.

В същия час кметът Васил Терзиев ще открие 15-ото издание на международния фестивал за поп и рок музика в НДК.

Тази година званието "Почетен гражданин на София" получиха: Стефан Мавродиев, Виктор Лилов – най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година, Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г., Алберт Попов, арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, проф. Цоло Вутов.

С "Почетен знак на Столична община" са удостоени Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова, Мария Атанасова, младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев.

"Има хора, които знаят какво сме правили в този живот и те са предложили. Аз имам толкова много колеги и приятели, актьори, режисьори и художници, които заслужават, много заслужават, но така се е случило, на мен се е случил късметът", заяви Стефан Мавродиев, актьор.

"За мен е чест да дам пример на по-младите след мен и да съм сред такава група хора, които вдъхновяват всички и се опитваме да направим София най-доброто място за живеене за нас. Искам да дам пример на отдаденост, на силна работа, преследване на мечтите и на всеки, който е млад и има книжка, да внимава по пътищата и да спазва правилата", коментира Никола Цолов, спортист.

"Един град не е само улици, паркове, транспорт. Основата на един град са хората, как те мислят, какво правят, какви избори всеки ден взимат и основата на едно добро общество са ценностите. Днешният празник е много специален празник - на вярата, надеждата, любовта и мъдростта и се надявам всеки да бъде носител на тези ценности в решенията, които взима всеки ден", каза още кметът на София Васил Терзиев.

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов.

#патриарх Даниил #17 септември #Вяра, Надежда, Любов #празник на София

