БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Връхлитат ни студ и силен вятър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Ще вали

валежи гръмотевици четвъртък
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Студен атмосферен фронт ще премине през цялата страна - ще бъде ветровито. В Оряхово и Монтана в последните часове северозападният вятър вече прехвърли 70 км/ч, но във всичките области с обявен код жълто са възможни пориви до 90 км/ч в близките часове.

Днес ще вали дъжд. Фронтът ще продължи да се изтегля на югоизток. Вече премина през Северозападна България сутринта, в момента е в Централна-Източна, а до вечерта ще достигне и Черноморието.

В североизточните и в планинските райони не е изключено и да прегърми. По-късно след обяд облачността в западните части ще започне да намалява. Температурите ще са между 21° и 26°, малко по-високи в крайните югоизточни части и на места в Горнотракийската низина.

Най-късно ще приключат валежите в Източна България, късно вечерта. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне до умерен. Утре сутринта ще е хладно - минималните температури ще са между 8° и 13°, по Черноморието до 15°.

При дневните особено разлика не се очаква - ще са от 22° до 27°, в София около 24°. Облачността ще е променлива, но в много райони ще намалява до слънчево време.

В североизточните райони, в това число и по Черноморието, след обяд вятърът отново ще е временно силен. Там ще бъде по-често слънчево утре. Температурите следобед ще са от 23° до 26°, морската вода е около 23°-24°. Вълнението на морето ще се усили до умерено или около 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще бъде и ветровито с умерен и силен северозападен вятър.

До началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време. Сутрин в източните райони ще бъде с ниска слоеста облачност, а в котловините с краткотрайни мъгли.

В петък вятърът значително ще отслабне. През следващите дни температурите плавно ще се повишават и към понеделник сутрешните ще са между 13° и 18°, а дневните предимно от 28° до 33°.

#времето #валежи #силен вятър #прогноза за времето #студено време #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Времето

Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Валежи и ветровито време ни очакват утре Валежи и ветровито време ни очакват утре
Чете се за: 02:35 мин.
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите? Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
18413
Чете се за: 02:32 мин.
Слънчево време във вторник Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев
Чете се за: 01:50 мин.
Слънце и дъжд в първия учебен ден Слънце и дъжд в първия учебен ден
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ