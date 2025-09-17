Връхлитат ни студ и силен вятър

Студен атмосферен фронт ще премине през цялата страна - ще бъде ветровито. В Оряхово и Монтана в последните часове северозападният вятър вече прехвърли 70 км/ч, но във всичките области с обявен код жълто са възможни пориви до 90 км/ч в близките часове.

Днес ще вали дъжд. Фронтът ще продължи да се изтегля на югоизток. Вече премина през Северозападна България сутринта, в момента е в Централна-Източна, а до вечерта ще достигне и Черноморието.

В североизточните и в планинските райони не е изключено и да прегърми. По-късно след обяд облачността в западните части ще започне да намалява. Температурите ще са между 21° и 26°, малко по-високи в крайните югоизточни части и на места в Горнотракийската низина.

Най-късно ще приключат валежите в Източна България, късно вечерта. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне до умерен. Утре сутринта ще е хладно - минималните температури ще са между 8° и 13°, по Черноморието до 15°.

При дневните особено разлика не се очаква - ще са от 22° до 27°, в София около 24°. Облачността ще е променлива, но в много райони ще намалява до слънчево време.

В североизточните райони, в това число и по Черноморието, след обяд вятърът отново ще е временно силен. Там ще бъде по-често слънчево утре. Температурите следобед ще са от 23° до 26°, морската вода е около 23°-24°. Вълнението на морето ще се усили до умерено или около 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще бъде и ветровито с умерен и силен северозападен вятър.

До началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време. Сутрин в източните райони ще бъде с ниска слоеста облачност, а в котловините с краткотрайни мъгли.

В петък вятърът значително ще отслабне. През следващите дни температурите плавно ще се повишават и към понеделник сутрешните ще са между 13° и 18°, а дневните предимно от 28° до 33°.