Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие?

Народното събрание обсъжда петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Вътрешна сигурност и правосъдие". Според вносителите - 59 народни представители от "Продължаваме Промяната" -"Демократична България", МЕЧ и АПС, провалът води до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани. От "Възраждане" и "Величие" вече обявиха, че ще подкрепят вота.

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Настоящото правителство не просто е приело провала с корупцията в МВР като нещо нормално, но и толерира корупцията и защитава престъпни групи в системата на МВР. Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индиферентност на Даниел Митов могат да бъдат възприети като съучастие и прикриване на организираната престъпност в България. Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър на вътрешните работи и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността в България може да бъде възстановена."

Снимки: Десислава Кулелиева

Божидар Божанов, парламентарна група на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България": "Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат чрез многогодишно системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части от съдебната власт, но най-вече прокуратурата – въпреки нищожната си политическа легитимност. Това правителство не само не противодейства на тези процеси, а и гарантира тяхното разрастване. Завладяването на държавата е осъзнат политически избор на това управление."

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Големият въпрос тук е, че има украинска престъпна групировка, която действа съвместно с българската престъпна групировка на ГЕРБ и ДПС. Ясно е, че ДАНС работи за тази украинска групировка. Във Варна е ясно, че има връзка и с варненския кмет, в лицето на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България". Какво точно споява толкова добре тези престъпни групировки? Единственото, което може да ги сплоти, е финансово-бизнес интерес."

Атанас Атанасов, парламентарна група на "Продължаваме Промяната" - "Демократична България": "Държавата днес функционира в условия на узурпирана, репресивна власт, която се използва срещу неудобните и срещу опозицията."

Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на "Величие": "Има шанс вотът да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които се чувстват много зле от това, че Пеевски стъпка по стъпка придобива ГЕРБ подобно на АПС."

Хасан Адемов, парламентарна група на АПС: "Искам да призова всички народни представители да подкрепят предложения вот на недоверие, за да върнем на страната държавата, институциите, справедливостта и доверието в политическата класа."

Делян Пеевски,председател на "ДПС - Ново начало": "Аз им казах – остават три години и три-четири месеца до края на мандата, толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват и да гледат да помогнат на хората. Да чукне някой реален проблем да бъде решаван тук, от тези хора, които внасят вотовете. Плюс това – за темите, които внасят вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо пет години с техния „баща“. Срам нямат да го правят. Точно те – пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачения на политически лидери – и те ще говорят за това? Това свърши. Аз съм гарантът."