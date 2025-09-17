Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна снощи на посещение във Великобритания, придружаван от съпругата си Мелания. Двамата прекараха нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г. Тръмп ще се срещне днес с крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. Безпрецедентната му втора визита е съпътствана от протести.

Президентският самолет "Еърс Форс 1" кацна на лондонското летище "Станстед" малко след 21.00 ч., местно време. Доналд Тръмп беше посрещнат от новия британски министър на външните работи Ивет Купър и представителя на краля виконт Хенри Хууд, преди да се отправи с хеликоптер към резиденцията на американския посланик. Президентът на САЩ заяви, че днешният ден ще бъде велик и коментира отношения си с краля.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той ми е добър приятел от дълго време и всички го уважават. Те го обичат".

Снимки: АП/БТА

Настроенията сред британците по повод визитата са смесени. Върху замъка "Уиндзо"р бяха прожектирани снимки и видео, на които са американският президент и британският принц Андрю в компанията на обвинения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Не е ясно кой стои зад акцията, четирима души са арестувани. В деня на пристигането на Тръмп пред "Уиндзор" имаше протест.

Грейс, протестираща: "Държавни посещения не се организират често, а фактът, че ние имаме две на човек като Тръмп, който е предизвикал смут в целия свят и в собствената си страна, е просто ужасен".

Самият Тръмп определя отношенията с Великобритания като чудесни. Пред Би Би Си британско-американска двойка коментира дали това е така в действителност. Оли е от Уиндзор, а Лина - от Маями.

Оли: "Голям почитател съм на кралското семейство, обичам кралицата, обичам Чарлз. Прекрасно е, че въпреки политиката, имаме нещо, което може да обедини страните. Тази държавна визита е невероятна, за да се запази специалната връзка". Лина: "Това са едни от най-дълготрайните отношения в историята и това е страхотно".

САЩ и Великобритания планират да сключат сделки на стойност над 10 милиарда долара в рамките на визитата на Доналд Тръмп.