Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък

Президентът Доналд Тръмп тази вечер пристига на второ официално посещение във Великобритания.

Кралз Чарлз Трети и съпругата му Камила ще използват целия кралския блясък, за да очароват Тръмп преди срещата му с премиера Киър Стармър. Сделки за милиарди, но без да се навлиза в трънливи теми като войната в Украйна и държавата Палестина - това е планът на Лондон. Доналд Тръмп ще бъде държан встрани от публични прояви и допир с британците, които вече организират протести срещу американския президент.

6 години по-късно второ държавно посещение на Тръмп ще покаже, че първото не е било изключение. Тази вечер американският президент и първата дама Мелания ще кацнат с хеликоптер в замъка "Уиндзор", където ще прекарат нощта. Стотици хора в почти хилядолетния замък западно от Лондон се грижат крал Чарлз Трети да очарова Тръмп, така както само британски монарх може.

Оливия О`Съливан - директор на програмата "Великобритания в света" към Чатам Хаус: "Ще има ужасно много хореография. Великобритания ще направи това, което Тръмп най-много харесва - среща лице в лице с кралското семейство, акцент върху историческите връзки."

Обиколка с карета, бляскави корони, държавен банкет с двувековни сребърни прибори - американският президент ще се наслади на целия блясък на британския кралски спектакъл. Замъкът "Уиндзор" е пригоден така, че да отговори и на най-строгите изисквания на Сикрет Сървис. Във водите на река Темза има непрекъснати патрули.

Сержант Лин Смит: “Планираме това от няколко месеца. Подкрепящото звено на морската пехота е в Уиндзор от петък и ще остане цялата седмица. Ще извършваме патрули с висока видимост, някои ще претърсват специализирано в района и около него, и ще работим с нашите партньори от Агенцията по околна среда, за да осигурим безопасно събитие.“

Три века, след като британската монархия се отказа от политическите правомощия, тя остава най-силното оръжие в ръцете на властта. След ухажването и банкета, Тръмп ще се срещне и с премиера Киър Стармър. Близост между левия Стармър и десния Тръмп не се постига естествено, но двамата са решени да покажат несломимо приятелство с подписването на сделки на стойност почти 14 милиарда долара в сферата на технологиите и на нов ядрен проект в енергетиката. Преди визитата технологичният гигант "Гугъл" обеща инвестиции от близо 7 милиарда долара. С Тръмп в кралството пристига и елитът на технологичния свят - изпълнителните директори на "Енвидия", на "Оупън Ей Ай", на "Епъл".

Оливия О`Съливан - директор на програмата "Великобритания в света" към Чатам Хаус: "Знаем, че британското правителство иска да държи фокуса върху сделките, партньорството и ползите за икономиката. Ще се опитват да странят от трънливите въпроси като Украйна, намерението на Великобритания да признае независима Палестина. Да странят като цяло от глобалните въпроси за сигурността, особено европейската. По тези въпроси Лондон и Вашингтон не са изцяло на едно мнение."

Активисти разпънаха днес до замъка "Уиндзор" най-голямата снимка в света - 400 квадратни метра, на Доналд Тръмп и сексуалния престъпник Джефри Епстийн в знак на протест. Само дни преди американският президент да пристигне, британският посланик във Вашингтон лорд Пийт Манделсън беше отстранен, след като беше уличен за връзки с Епстийн. И това посещение няма да мине без протести и без прословутото надуваемо бебе Тръмп, което се превърна в символ на отношението на британците към Доналд Тръмп и през първия, и през втория му мандат.