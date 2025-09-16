Жената на Брус Уилис издаде книга за живота им след неговата тежка диагноза

Жената на актьора Брус Уилис, Ема Хеминг, издаде книга - „Неочаквано пътуване“, в която описва живота си с актьора след поставената му тежка диагноза. Ема Хеминг признава, че в един момент дори е обмисляла развод, защото усещала, че бракът им се разпада. Брус бил много променен. Двамата имат две дъщери – Мейбъл на 13 и Евелин на 11 години. Въпреки трудностите, Ема обяснява, че в грижите за болния актьор е включен професионален екип. Така Ема отново се чувства като негова съпруга. Тя описва връзката им с Брус Уилис като дълбока и специална. В книгата се говори откровено за реалността на грижата за близък болен човек, за да се покажат предизвикателствата и важността на подкрепата в такива ситуации.