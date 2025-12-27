Вулканът Етна отново се активизира

Вулканът Етна, който е един от най-активните в света, отново прояви активност и започна да изригва. Това означава, че в района около вулкана се наблюдават изхвърляне на лава, облаци от пепел и по-силни вибрации в земята.

Етна се намира на остров Сицилия в Италия и често показва признаци на активност, но учените следят всяко изригване, защото то може да повлияе на околните градове и на полетите в близките райони.

Когато вулканите изригват, те могат да изпускат не само лава, но и пепел и газове, които се разпростират в атмосферата. Това може да доведе до временни затруднения в движението на самолети и да покрие със сиво прахове околните населени места.

Според специалистите засега няма голяма опасност за туристите и местните жители, но наблюдението на вулкана продължава, за да се реагира навреме при евентуално усилване на активността.

Изригвания като това на Етна са естествени процеси за активните вулкани и учените продължават да изучават поведението им, за да защитят хората в близост до тях.