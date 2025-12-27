За първи път: роботи тръгват на „училище“ като хората

В Пекин беше открит най-големият в света център за обучение на хуманоидни роботи. Там машините се учат да вършат задачи като истински хора – от сортиране на предмети и опаковане до готвене и работа в домашна среда.

Центърът прилича на огромно училище, в което роботите преминават през специално обучение. Те тренират в реални условия – в кухни, складове и фабрики, за да се подготвят за работа в истинския свят. Всичко, което правят, се записва и анализира, за да се подобрява поведението им.

Роботите се обучават чрез симулации и директно наблюдение. Те „учат“ как да изпълняват задачи, като повтарят движенията хиляди пъти, докато ги усъвършенстват. Част от тях вече могат да подреждат предмети, да опаковат продукти и дори да помагат в домакинството.

Проектът цели да подготви роботи, които един ден да работят в заводи, болници и домове. Според учените това е голяма крачка към бъдеще, в което хора и роботи ще работят рамо до рамо.