Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?

Студен атмосферен фронт ще премине утре през страната, предстои ветровито захлаждане - осезаемо, макар и временно. И през следващите дни сутрин температурите в котловините ще паднат до едноцифрени стойности. Дневните ще се повишават.

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Температурите ще са от 26° до 31°, в София около 28°, по морето между 24° и 27°.

След полунощ обаче от северозапад облачността ще се увеличава. Утре сутринта дъжд ще вали в северозападните райони. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад, ще се усилва. Минималните температури ще са между 11° и 16°, в София около 14°.

Дневните ще се понижат и ще са от 21° до 26° - 27°, в София около 21°. И през деня от северозапад на югоизток на места ще превали, повече по количество в североизточните и в планинските райони, там е възможно и да прегърми. Около обяд облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява.

По Черноморието сутринта ще е слънчево, а около обяд облачността ще се увеличава и се очакват валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е временно силен, след обяд северозападен. Максималните температури ще са около 24° - 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

В планините сутринта ще е облачно и с валежи, в Родопите главно и гръмотевици. Само че след обяд и там облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува по-студен въздух. Температурите в курортите няма да са особено приветливи - от 10° до 17°.

До края на седмицата ще е слънчево, вятърът ще отслабва. Сутрин ще е хладно, с минимални температури от 5° - 6° в отделни котловини до 16° - 17° по Черноморието. Максималните ще са в порядъка от 22° до 27°.

През уикенда вятърът съвсем ще отслабне, по-значителна облачност се очаква сутрин главно в източните райони от страната. На отделни места в низините и в котловините видимостта ще бъде намалена. Температурите ще се повишават и отново ще преминат 30 градуса.