След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция

"Пътна полиция" с акция в цялата страна за опазване на децата на пътя в началото на учебната година.

Кампанията ще продължи до 21 септември.

Акцентът ще бъде спазването на предимство на пешеходните пътеки, дали пешеходците пресичат правилно на обозначените за това места и паркиране в близост до училищните сгради.

От "Пътна полиция" заявиха, че ще продължат и участието на полицаи в часовете по пътна безопасност в училищата.

"Децата много често са разсеяни. Когато се движат в групички, те се движат един до друг и когато са повече излизат извън тротоара, апелирам към родителите - прибират децата си с автомобили, да си припомнят, че е забранено спирането на пешеходна пътека", заяви комисар Мария Ботева от "Пътна полиция".

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов.