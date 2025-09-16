БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

След началото на учебната година: "Пътна полиция" с акция

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Кампанията ще продължи до 21 септември

Снимка: БГНЕС
"Пътна полиция" с акция в цялата страна за опазване на децата на пътя в началото на учебната година.

Кампанията ще продължи до 21 септември.

Акцентът ще бъде спазването на предимство на пешеходните пътеки, дали пешеходците пресичат правилно на обозначените за това места и паркиране в близост до училищните сгради.

От "Пътна полиция" заявиха, че ще продължат и участието на полицаи в часовете по пътна безопасност в училищата.

"Децата много често са разсеяни. Когато се движат в групички, те се движат един до друг и когато са повече излизат извън тротоара, апелирам към родителите - прибират децата си с автомобили, да си припомнят, че е забранено спирането на пешеходна пътека", заяви комисар Мария Ботева от "Пътна полиция".

Вижте още в прякото включване на Алекс Христов.

#учебна година #акция #"Пътна полиция" #ученици #деца

