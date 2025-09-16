БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Мъжът е кипърски гражданин

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

"На 5 септември с полет от Пафос при извършване на гранична проверка на пътниците е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършената справка в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лице, което е издирвано с червен бюлетин. След като самоличността на лицето е потвърдена, мъжът е задържан", заяви Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София".

По думите му се предполага, че задържаният има им друго гражданство.

"По време на проверката мъжът не е оказвал съпротива. В багажа му нямаше нещо притеснително. Предстои българските съдебни органи да преценят дали е основанието за задържането му е достатъчно, за да се премине към екстрадиция", допълни Здравко Самуилов.

На въпрос на БНТ по искане на коя държава е издадена червената бюлетина на Интерпол - на Ливан ли, Здравко Самуилов отговори: "Нека да кажем да".

#червена бюлетина #задържан # Интерпол #Кипър

Последвайте ни

ТОП 24

Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
1
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
2
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
3
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
4
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
5
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Сигурност и правосъдие

Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с 50 кг марихуана Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
8977
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата ще промени обвинението на пастрока, прегазил умишлено дете в Русенско Прокуратурата ще промени обвинението на пастрока, прегазил умишлено дете в Русенско
Чете се за: 00:55 мин.
Гледат мярката на задържания за побоя на летището в София Гледат мярката на задържания за побоя на летището в София
Чете се за: 00:42 мин.
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия за авиокатастрофата все още няма
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Шефът на ВиК - Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
По-малко спасители на плажовете - как ще се следи за безопасността...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ