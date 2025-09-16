БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започна последният етап от реконструкцията на столичния булевард "Ал. Стамболийски"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Крайната точка е натовареното кръстовище с бул. "Константин Величков"

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна последният, четвърти етап от реконструкцията на столичния булевард "Ал. Стамболийски", чиято крайна точка е натовареното кръстовище с бул. "Константин Величков".

Това наложи реорганизация на движението в района от вчера и промени в маршрутите на част от градския транспорт.

Сериозни ли са ограниченията за достъп до прилежащите квартали и локални улици, докога ще продължи неудобството за живеещите там и как се осъществява контролът върху изпълнението на проекта?

Ремонтът включва цялостна подмяна на пътните платна, трамвайните релси, осветлението и тротоарите. Наложи се реорганизация на движението, за да могат да имат достъп до жилищата си, живеещите в района.

"Това е последният участък от 943 метра, който е изключително натоварен с инженерни мрежи и елементи на техническата инфраструктура. Основно предизвикателство от инженерна гледна точка е пълната подмяна на магистрален водопровод, който е въведен в експлоатация през далечната 1957 година. Представете си това съоръжение с неговите кранове, стопанства и арматура, в какво състояние се намира под пътната настилка. Предвижда се пълна реконструкция на канализационната мрежа, подмяна изцяло на трасето на магистралния водопровод, за който споменах от кръстовището на "Вардар" до Константин Величков, изцяло нова пътна конструкция на релсовия път с плаващата плоча, която ни позволява вертикални деформации на релсовия път до 1-2 мм. при движение на подвижен състав. Това ще повиши в значителна степен качеството на ползвателите на градския транспорт и ще направи работата изключително комфортна на ватманите, които управляват превозните средства. В този участък от 13 септември до 20 декември се надяваме тук всичко да е готово и приключено с цел за новогодишните празници жителите на града да ползват новия реконструиран булевард. Улица "Вардар" е пусната за движение", заяви в "Денят започва" инженер Иво Иванов, Столична община.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева.

#бул. "Александър Стамболийски" #бул. "Константин Величков" #столичен булевард #София #реконструкция #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Регионални

Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
Чете се за: 03:32 мин.
Ограничава се движението в тунел "Мало Бучино" на АМ "Струма" Ограничава се движението в тунел "Мало Бучино" на АМ "Струма"
Чете се за: 00:27 мин.
Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София Полицията изяснява случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София
Чете се за: 01:35 мин.
Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч Регионалният министър Иван Иванов поиска оставката на шефа на ВиК - Ловеч
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ