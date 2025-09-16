Започна последният етап от реконструкцията на столичния булевард "Ал. Стамболийски"

Започна последният, четвърти етап от реконструкцията на столичния булевард "Ал. Стамболийски", чиято крайна точка е натовареното кръстовище с бул. "Константин Величков".

Това наложи реорганизация на движението в района от вчера и промени в маршрутите на част от градския транспорт.

Сериозни ли са ограниченията за достъп до прилежащите квартали и локални улици, докога ще продължи неудобството за живеещите там и как се осъществява контролът върху изпълнението на проекта?

Ремонтът включва цялостна подмяна на пътните платна, трамвайните релси, осветлението и тротоарите. Наложи се реорганизация на движението, за да могат да имат достъп до жилищата си, живеещите в района.

"Това е последният участък от 943 метра, който е изключително натоварен с инженерни мрежи и елементи на техническата инфраструктура. Основно предизвикателство от инженерна гледна точка е пълната подмяна на магистрален водопровод, който е въведен в експлоатация през далечната 1957 година. Представете си това съоръжение с неговите кранове, стопанства и арматура, в какво състояние се намира под пътната настилка. Предвижда се пълна реконструкция на канализационната мрежа, подмяна изцяло на трасето на магистралния водопровод, за който споменах от кръстовището на "Вардар" до Константин Величков, изцяло нова пътна конструкция на релсовия път с плаващата плоча, която ни позволява вертикални деформации на релсовия път до 1-2 мм. при движение на подвижен състав. Това ще повиши в значителна степен качеството на ползвателите на градския транспорт и ще направи работата изключително комфортна на ватманите, които управляват превозните средства. В този участък от 13 септември до 20 декември се надяваме тук всичко да е готово и приключено с цел за новогодишните празници жителите на града да ползват новия реконструиран булевард. Улица "Вардар" е пусната за движение", заяви в "Денят започва" инженер Иво Иванов, Столична община.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева.