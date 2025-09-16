БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вчера на граничния пункт "Капитан Андреево" бяха задържани около 740 кг марихуана. Наркотикът е бил предназначен за Турция. Успехът на митничарите в залавянето поставя и друг важен въпрос – как да предпазим децата от наркотиците, само ден след началото на новата учебна година. В студиото на "Денят започва" гостува Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници".

По думите на Бакалов, пазарът в южната ни съседка е един от основните двигатели за контрабандата:

"В Турция цената на грам марихуана е между 30 и 40 евро, което е в пъти по-висока от тази в някои държави от ЕС. Това е и причината огромни количества да се трафикират към Турция от различни страни", обясни той.

Турция се превръща както в център за местна употреба, така и в транзитен хъб за Близкия изток.

"Огромна част от марихуаната, която стига до там, е за вътрешния пазар, но Турция е и ключов маршрут за амфетамини и кокаин към региона", допълни Бакалов.

Според него, анализът на риска е решаващ – наблюдават се маршрути, товар, пломби и най-вече поведението на шофьора.

"Конкретният случай е благодарение на колега, който за последните шест месеца има пет лични попадения. Това е изключителен професионалист, който заслужава признание", каза още началникът на отдела.

Трафикът често използва тежки машини, които трудно могат да бъдат разтоварени на пункта.

"Само си представете – хиляди камиони минават всеки ден. Огромен ресурс е нужен, за да бъдат проверени всички. Именно затова трафикантите залагат на такива методи", поясни Стефан Бакалов.

Той подчерта, че в световен мащаб канабисът остава водещ наркотик:

"Около 20% от държавите вече свободно отглеждат канабис, а още поне 10% са на път да го легализират напълно. Но това масово легализиране отваря врати и към злоупотреби, особено със синтетични канабиноиди, които са изключително опасни за тийнейджърите."

Превенцията при децата – най-важната битка

"Ние не се стремим да плашим децата, а да им събудим интерес към темата. Плашенето не винаги е правилният подход – стресът може да има обратен ефект. Когато обаче едно дете прояви интерес, тогава компетентността на лектора е решаваща", каза Бакалов.

Той допълни, че кампанията на митниците вече акцентира върху т.нар. "спайкване" – добавяне на наркотици в напитки или продукти, без знанието на потребителя.

"Това е огромен риск за младежите и може да доведе до фатални последици", предупреди експертът.

"Най-прекият път към децата днес са социалните мрежи, особено ТикТок. Но живият контакт остава незаменим. Когато ги погледнеш в очите и им говориш открито, те откликват. Често споделят неща, които дори не казват вкъщи", призна Бакалов.

Той подчерта и важната роля на родителите:

"Като родител знам колко е трудно вкъщи да се водят тези разговори. Но децата не трябва да чувстват, че са сами. Институциите също трябва да им осигурят подкрепа и информация."

Сред новите опасни вещества Бакалов посочи ксилазина – мощна упойка, използвана във ветеринарната медицина.

"Една доза може да накара дори слон да изпадне в кома. При хората това води до часове в будна кома и може да завърши фатално. Новите наркотици, независимо дали са седативи или опиоиди, са изключително опасни", каза той.

Колкото повече продукти с канабис има на пазара, толкова по-голям е рискът от злоупотреба. Затова превенцията при децата е ключова. Те трябва да бъдат информирани, подкрепени и да знаят, че не са сами, допълни Стефан Бакалов.

Вижте целия разговор във видеото

#Стефан Бакалов #задържана марихуана #борба с наркотиците #Агенция Митници #наркотрафик

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Криминално

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет
Чете се за: 01:02 мин.
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
5565
Чете се за: 01:07 мин.
МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет
Чете се за: 01:40 мин.
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп пристига отново във Великобритания
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ