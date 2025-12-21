БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици

Проверени са 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич, има задържани

Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

След активни оперативно-издирвателни мероприятия на 17 декември Регионална дирекция "Гранична полиция" - Кюстендил проведе специализирана полицейска операция за неутрализиране и документиране дейността на престъпна група за съхранение и разпространение на наркотични вещества.

Проверени са 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич.

Граничните полицаи са установили и иззели 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Образувано е досъдебно производство.

Задържани са 7 лица от Благоевградска област за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях - мъже на възраст от 34 до 53 години, са привлечени като обвиняеми.

С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 20 декември с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки "задържане под стража".

Работата по случая продължава.

В операцията се включиха служители от сектор "Оперативно-издирвателна дейност", сектор "Специални тактически действия", ГПУ - Благоевград, ГПУ - Златарево и ГПУ - Гюешево.

