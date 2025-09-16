БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава въвеждането на водни режими в страната – този път и в Ловеч. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на източниците, от които градът се снабдява с вода. За разлика от други места, в Ловеч вода ще има от 6:00 до 23:00 ч. В същото време министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска оставката на директора на местното ВиК дружество.

"Процентно загубите на вода в Ловеч са около 50 – 52%. Това изглежда добре в сравнение с други места, но все пак половината от водата не достига до хората", каза в "Денят започва" кметът на Ловеч Страцимир Петков.

По думите му, през годините са извършвани ремонти с усилията на ВиК дружеството, общината и държавата:

"През 2024 година завършихме капиталната програма на МРРБ за подмяна на водопроводите в кварталите "Кольо Фичето" и "Младост". Но Ловеч като област не е консолидиран във ВиК асоциацията и не можем да ползваме европейски средства. Причината е, че в Троян има общинско ВиК дружество, а по закон, когато има такова, областта не може да бъде асоциирана", поясни кметът.

Миналата година водният режим е започнал месец по-рано. Тогава с редица ремонти и отстраняване на аварии е било намалено времето без вода.

"Една от откритите аварии беше със загуби от 13 литра в секунда. Миналата година Ловеч се захранваше със 140 литра в секунда, а тази година с едва 90", каза Петков.

Той обясни, че благодарение на постоянни срещи с ВиК дружеството и общинските съветници се правят ремонти и се подготвят нови проекти, но съгласувателните процедури отнемат години.

Регионалното министерство съобщи, че причината за исканата оставка на шефа на водното дружество е липсата на координация и планиране при обявяването на водния режим в Ловеч.

"Не мога да коментирам отношенията между министерството и ВиК дружеството. Ние бяхме уведомени с писмо по обяд, което е стандартна практика. За града получихме информацията навреме, за селата малко по-късно", посочи кметът.

В Ловеч остава в сила забрана за ползване на питейна вода за поливане, миене на улици, автомобили и пълнене на басейни. Най-големият проблем за водоснабдяването на Ловеч остава старият магистрален водопровод от Черни Осъм:

"Над 90% от водата за Ловеч идва оттам. Последните обследвания показаха, че за подмяната му са необходими около 200 милиона лева. Това е изключително важно за града", каза още кметът.

Вижте целия разговор във видеото

#ВиК Ловеч #Ловеч #воден режим #без вода

