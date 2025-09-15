БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Въвеждат режим на водата в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Заради продължителното засушаване

Въвеждат режим на водата в Ловеч
Слушай новината

От днес, 15 септември в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД – Ловеч.

Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа, като за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

#засушаване #Ловеч #режим на водата #безводие

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
2
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
4
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
6
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
6
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....

Още от: Регионални

Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София
8866
Чете се за: 00:32 мин.
Мечка е забелязана в Ловеч, потвърдиха от полицията Мечка е забелязана в Ловеч, потвърдиха от полицията
Чете се за: 00:50 мин.
Задържаха 63-годишен мъж, предизвикал големия пожар край Карнобат Задържаха 63-годишен мъж, предизвикал големия пожар край Карнобат
Чете се за: 00:52 мин.
Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата учебна година без покрив
Чете се за: 04:25 мин.
Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември Засилено полицейско присъствие около училищата в София заради тържествата за 15 септември
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ