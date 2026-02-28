Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна

На 1 март (неделя), когато отбелязваме първата неделя на Великия пост - Неделя Православна, в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение в съслужение с епископи на БПЦ. След светата литургия ще бъде отслужен молебен и ще бъде извършено литийно шествие със свети икони и мощи около катедралата.

Снимка: БТА

Посрещането на патриарх Даниил е предвидено за 09:00 часа. Началото на светата литургия е в 09:30 часа, а на молебена в 11:30 часа.