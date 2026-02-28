Започна контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“

Започна поетапно изпускане на водите на язовир „Коприника“, след като свободният обем на съоръжението е намалял до едва 6 процента. Решението е взето след сигнал от Националната електрическа компания, че водоемът е превишил обема, който следва да поддържа.

Наличният обем на язовира в момента е над 133 млн. куб. м при общ капацитет от 142 млн. куб. метра. На извънредно заседание на Комисията по бедствия и аварии към областния управител на Стара Загора е взето решение за отваряне на изпускателите.

Изпускането се извършва контролирано – с дебит над 25 куб. метра в секунда през един от тях. Мярката има за цел да предотврати разливи по поречието на река Тунджа и да намали риска за населението и инфраструктурата. Регулирането на водните количества се очаква да продължи най-малко седмица.

Снимки: Иван Янев

За предприетите действия са уведомени всички населени места по поречието на река Тунджа, по която се отвежда основната част от водата.