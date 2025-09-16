БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учение на НАТО в Гренландия

Христо Ценов
По света
Снимка: БТА
Учение на НАТО в Гренландия - над 550 войници от няколко държави ще участват в 10-дневни операции под кодовото име "НАТО Арктик Лайт".

Франция и Германия също ще допринесат с военна техника и персонал. От НАТО съобщиха, че "Дания трябва да се пази, а в това влизат и Гренландия и Фарьорските острови".

Основен акцент на обучението ще бъде нападение над кораби, защита на инфраструктура и на териториалните води. Военното учение идва след като американският президент Доналд Тръмп подчерта важността на Гренландия като стратегически обект.

