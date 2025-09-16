Слънчево време във вторник

В сутрешните часове на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но и там в сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад и превалявания в крайните северозападни райони. И в сряда ще има временни увеличения на облачността, а на отделни места, главно в Северна България и планините, ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните - между 22° и 27°.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, в много райони ще стихва и сутрин на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще са с още 2-3 градуса по-ниски, а дневните ще се задържат без промяна. И в събота ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.