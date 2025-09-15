Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти, съобщи полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа "Екс". По случая са задържани двама граждани на Беларус.

Полицията разследва всички обстоятелства около инцидента. В зоната на действие на летателния апарат са били улица "Паркова" и дворецът "Белведере" във Варшава, използван от полския президент за церемониални цели. Инцидентът става на фона на засилено регионално напрежение след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша.

