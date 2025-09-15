БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Двама беларуси са задържани заради инцидента

Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти
Снимка: БТА
Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти, съобщи полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа "Екс". По случая са задържани двама граждани на Беларус.

Полицията разследва всички обстоятелства около инцидента. В зоната на действие на летателния апарат са били улица "Паркова" и дворецът "Белведере" във Варшава, използван от полския президент за церемониални цели. Инцидентът става на фона на засилено регионално напрежение след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша.

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
Чете се за: 02:50 мин.
Москва: НАТО воюва срещу Русия Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
8546
Чете се за: 01:45 мин.
Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия
Чете се за: 00:52 мин.
Газ, палки и сблъсъци: Пропалестински протест прекъсна колоездачно състезание в Испания Газ, палки и сблъсъци: Пропалестински протест прекъсна колоездачно състезание в Испания
Чете се за: 00:32 мин.

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти
Чете се за: 00:45 мин.
По света
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
