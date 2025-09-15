Българската "Валкюра" омагьоса сцената на Националния театър на Хърватия

Тази вечер Националният театър на Хърватия вдига завеса, за да посрещне на своята сцена българската постановка на "Валкюра" С нея Софийската национална опера гостува на Международния оперен фестивал в Загреб.

15-годишното пътуване на Софийската опера с Вагнер тази вечер отвежда българските артисти на сцената в Загреб. Промени се тенденцията и сега канят Националния ни театър в чужбина не с традиционния италиански репертоар, а със заглавия от тежката артилерия на Вагнер.

Мълвата за достойнствата на нашата "Валкюра" изпреварва пристигането на артистите ни.



Ива Храсте-Сочо - директор на Хърватския национален театър: Ако съдим по продажбата на билети бих казала, че очакванията са много високи, защото местата свършиха преди около две седмици. Вече нямаме никакви билети, а все още има интерес да се види спектакъла. Мисля, че очакванията са високи. Публиката в Загреб обича Вагнер, имаме Вагнерово общество, имаме и традиция в представянето на Вагнерови опери на нашата сцена. Този сезон ще направим наша постановка на Танхойзер и мисля, че гостуването на Софийската опера с "Валкюра" е наистина добро въведение към сезона.

Академик Пламен Карталов последователно превърна своите вагнерови спектакли в конвертируем творчески продукт, който се търси и уважава в Европа.



акад. Пламен Карталов - директор на Софийската опера и балет: Това не е само пеене, това не е само драматичен театър, не е изложба, това е всичко. Тук партитурата трябва да е така излята, така изтъкана от сцената към зрителната зала, че нито за миг да не стане скучно, да не изпуснем вниманието на публиката.

Българската "Валкюра" се превърна светкавично не само в магнит за вагнеровите поклонници. Певци със световно реноме в този репертоар гледат на дебюта си в българската постановка като на изключителен шанс. Така е с Олафур Сигурдарсон, който от години пее Вагнер в Миланската скала и Байройт, но тази вече дебютира като Вотан точно в българската "Валкюра".