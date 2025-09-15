БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

Българската "Валкюра" омагьоса сцената на Националния театър на Хърватия

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
С нея Софийската национална опера гостува на Международния оперен фестивал в Загреб

Тази вечер Националният театър на Хърватия вдига завеса, за да посрещне на своята сцена българската постановка на "Валкюра" С нея Софийската национална опера гостува на Международния оперен фестивал в Загреб.

15-годишното пътуване на Софийската опера с Вагнер тази вечер отвежда българските артисти на сцената в Загреб. Промени се тенденцията и сега канят Националния ни театър в чужбина не с традиционния италиански репертоар, а със заглавия от тежката артилерия на Вагнер.

Мълвата за достойнствата на нашата "Валкюра" изпреварва пристигането на артистите ни.

Ива Храсте-Сочо - директор на Хърватския национален театър: Ако съдим по продажбата на билети бих казала, че очакванията са много високи, защото местата свършиха преди около две седмици. Вече нямаме никакви билети, а все още има интерес да се види спектакъла. Мисля, че очакванията са високи. Публиката в Загреб обича Вагнер, имаме Вагнерово общество, имаме и традиция в представянето на Вагнерови опери на нашата сцена. Този сезон ще направим наша постановка на Танхойзер и мисля, че гостуването на Софийската опера с "Валкюра" е наистина добро въведение към сезона.

Академик Пламен Карталов последователно превърна своите вагнерови спектакли в конвертируем творчески продукт, който се търси и уважава в Европа.

акад. Пламен Карталов - директор на Софийската опера и балет: Това не е само пеене, това не е само драматичен театър, не е изложба, това е всичко. Тук партитурата трябва да е така излята, така изтъкана от сцената към зрителната зала, че нито за миг да не стане скучно, да не изпуснем вниманието на публиката.

Българската "Валкюра" се превърна светкавично не само в магнит за вагнеровите поклонници. Певци със световно реноме в този репертоар гледат на дебюта си в българската постановка като на изключителен шанс. Така е с Олафур Сигурдарсон, който от години пее Вагнер в Миланската скала и Байройт, но тази вече дебютира като Вотан точно в българската "Валкюра".

Олафур Сигурдарсон: Вашата постановка наистина уважава партитурата, историята и характерите в нея и сметнах, че точно затова е прекрасна възможност да направя с вас първия си Вотан. Да изпробвам ролята. Червените коне на българските валкюри тази вечер ще галопират на сцената в Загреб с увереността, че и тук ще изтръгнат от публиката онзи възторг, който неизменно жънат при всяко гостуване в Европа.

#на гости #Националния театър на Хърватия #"Валкюра"

