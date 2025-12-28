БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
бомба втората световна война беше обезвредена белград
Снимка: илюстративна
Бомба от Втората световна война с тегло 470 килограма беше обезвредена днес на строителна площадка в центъра на сръбската столица Белград, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Произведената в САЩ бомба AN-M44 е била използвана по време на въздушните удари на съюзниците срещу германските позиции по време на освобождението на Белград от нацистката окупация през 1944 г.

Преди обезвреждането мястото, разположено в близост до жилищен район и търговски център, е било подложен на обстойна проверка, „за да се гарантира безопасността на операциите“, уточни полицията.

Местните жители също бяха помолени да преместят автомобилите си и да напуснат домовете си, ако е възможно. Бомбата беше транспортирана до военно-тренировъчна площадка на 180 км от Белград, където ще бъде унищожена в следващите дни.

През последните години в Сърбия бяха открити няколко невзривени бомби от минали конфликти. Всички те бяха обезвредени без инциденти, напомня агенцията.

През септември 2024 г. стогодишен артилерийски снаряд с тегло около 300 кг беше обезвреден на строителна площадка близо до сръбския парламент в Белград.

През април тази година в Ниш, в южната част на Сърбия, беше открита мощна бомба от бомбардировките на НАТО през 1999 г.

През 2021 г. бомба с тегло 242 кг от Втората световна война също беше извадена от строителна площадка в предградията на Белград.

#бомба #втора световна война #Белград

