БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:22 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Косово гласува отново: Страната търси изход от политическия блокаж

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Балкани
Запази
Слушай новината

Преди малко приключиха парламентарните избори в Косово - втори за тази година. На вота през февруари партията на премиера Албин Курти беше първа политическа сила, но не успя да сформира коалиционно правителство.


Сега, най-младата държава в Европа, има критична нужда от работещи кабинет и парламент. През април депутатите трябва да изберат нов президент. Те трябва и да ратифицират споразумения за заеми от Евросъюза и Световната банка в размер на един милиард евро, които изтичат през следващите месеци.

Премиерът Курти призова за висока избирателна активност. Той обещава една допълнителна месечна заплата годишно на заетите в публичния сектор, един милиард евро капиталови разходи и специална прокуратура за борба с организираната престъпност.

Опозицията също е фокусирана върху повишаване на жизнения стандарт.

#Косово #избори

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
2
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
3
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
4
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие
5
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече...
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
6
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: По света

Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен“ разговор с Путин преди срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен“ разговор с Путин преди срещата си със Зеленски
Чете се за: 00:57 мин.
С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 03:05 мин.
Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо
Чете се за: 03:30 мин.
Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Чете се за: 03:05 мин.
Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
Чете се за: 03:55 мин.
Регионални
Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ