Косово гласува отново: Страната търси изход от политическия блокаж

Преди малко приключиха парламентарните избори в Косово - втори за тази година. На вота през февруари партията на премиера Албин Курти беше първа политическа сила, но не успя да сформира коалиционно правителство.



Сега, най-младата държава в Европа, има критична нужда от работещи кабинет и парламент. През април депутатите трябва да изберат нов президент. Те трябва и да ратифицират споразумения за заеми от Евросъюза и Световната банка в размер на един милиард евро, които изтичат през следващите месеци.

Премиерът Курти призова за висока избирателна активност. Той обещава една допълнителна месечна заплата годишно на заетите в публичния сектор, един милиард евро капиталови разходи и специална прокуратура за борба с организираната престъпност.

Опозицията също е фокусирана върху повишаване на жизнения стандарт.