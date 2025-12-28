БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция

Балкани
Повечето театри в Гърция останаха затворени днес поради стачка, организирана от синдиката на актьорите, които искат подобряване на заплащането в момент, когато сезонът на представленията е в разгара си в края на годината, съобщава Франс прес.

„Няма да търпим повече да работим с неплатени и необявени репетиции, с изчислени на час хонорари, с представления, които се поставят и махат според удобството на работодателите“, заяви синдикатът на актьорите.

Това е втората стачка на актьорите, проведена този месец, които искат от работодателите си подписване на колективен трудов договор. По-специално те изискват заплащане за репетициите и пълно покритие на здравната застраховка.

В стачката участват и служители от други театрални професии, както и музиканти.

От своя страна работодателите в театралния сектор заявиха в съобщение, че „всички основни искания са били напълно удовлетворени“.

В края на деня е планирано протестно шествие в центъра на Атина.

