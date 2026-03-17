Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания заявиха, че сухопътна операция на Израел в Ливан "трябва да бъде избегната"

В обща декларация лидерите на Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания заявиха, че мащабна сухопътна операция на Израел в Ливан "трябва да бъде избегната". Според заявената позиция такъв сценарий ще има опустошителни хуманитарни последици и може да доведе до продължителен конфликт.

Петима лидери изтъкват, че хуманитарната ситуация в Ливан, включително продължаващите разселвания, вече предизвиква сериозна тревога. Призовава се израелски и ливански представители да договорят устойчиво политическо решение на сегашната криза.