"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч беше изведен от града с полицейски патрул

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мечка беше забелязана снощи на оживена улица в Ловеч, в близост до жп гарата. Не е известно как и откъде се е появило животното, но след подаден сигнал, с помощта на полицейски патрул е изведена извън града. Днес кметът на Ловеч Страцимир Петков свика Щаба за бедствии и аварии, за да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите.

Мечката е забелязана снощи малко след 22 ч. от група момчета, които случайно минавали по улицата.

Елхан Али: Снощи бяхме с приятели на тази улица, един човек спря и ни попита – виждали ли сте скоро мечка? Ние му отговорихме – къде? Той показа ето тук, зад нас. Излязохме, изтичахме и видяхме наистина мечка. Беше си големичка, средно голяма. Имаше бездомни кучета, които я подгониха, тя отиде в храстите и след това пак се върна.

Появата на клип в социалните мрежи и редица сигнали стана причина днес кметът на община Ловеч да свика Щаба за бедствия и аварии към общината, за да се обсъди ситуацията и да се набележат мерки.

Страцимир Петров, кмет на община Ловеч:
Предупреждението към гражданите е, че не трябва да бъдат агресивни към животното. За момента то е прогонено от града. Ако е намерило хранителна база някаква, има вероятност да се върне, но тя не е голяма. Ако някой направи среща с животното, да влезе в автомобила, да иде на безопасно разстояние, да не бъде агресивен и да се обади на 112.

д-р Ивайло Станков, директор на Зоопарк-Ловеч:
Мечката по принцип е опасно животно, но в случая не видях нещо, което да ни притеснява. Влязла е в града, но ако хората се държат по определен начин, не мисля, че би могла да направи някоя беля.

Кметът на Ловеч е разпоредил по-чести обходи на службите в района, в който е забелязано животното.

Автор: Дарина Найденова

#Ловеч #мечка

Последвайте ни

