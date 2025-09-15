БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио разкритикува плановете на някои западни страни да признаят палестинска държава

сащ непоколебима подкрепа израел нетаняху изключи удари хамас
Снимка: БТА
Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио потвърди непоколебимата подкрепа на Вашингтон за Израел до постигането на целите му в Газа и призова за унищожаването на Хамас.

По време на посещение в Израел Рубио разкритикува плановете на някои западни страни да признаят палестинска държава, тъй като това само ще засили позициите на Хамас.

Визитата му е в момент, когато в Доха се провежда Арабско-ислямска среща, свикана извънредно след израелския удар в Доха миналата седмица, чиято цел бяха представители на палестинското радикално движение.

Съединените щати и Израел остават рамо до рамо, а Хамас трябва да се разоръжи. Тези послания дойдоха от Йерусалим, където израелският премиер Бенямин Нетаняху посрещна държавния секретар Марко Рубио.

Американският първи дипломат предаде желанието на президента Доналд Тръмп войната в Газа да приключи, израелските заложници да бъдат освободени, а палестинското радикално движение да престане да бъде заплаха.

"Станалото, станало. Целта остава същата - всичките 48 заложници, жили или мъртви, да бъдат у дома. Те изобщо не трябваше да бъдат отвличани. Трябва да бъде сложен край на съществуването на Хамас като заплаха за мира и сигурността в региона. Хората в Газа заслужават по-добро бъдеще, но то не може да започне, докато Хамас не бъде елиминиран", каза Марко Рубио.

Рубио разкритикува плановете на някои западни страни да признаят палестинска държава, тъй като това само ще засили позициите на Хамас.

"Присъствието ви тук в Израел е ясно послание, че Америка стои зад Израел пред лицето на терора, невероятните, бих ги нарекъл средновековни лъжи, насочени срещу нас, нарастващия антисемитизъм по света и слабите правителства, които ни оказват натиск, защото се сриват под натиска на ислямските малцинства и невероятното очерняне", коментира Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел.

Посещението на Рубио в Израел е на фона на напрежение сред съюзниците на САЩ в Близкия изток след израелския удар в Катар и разширяването на селищата в окупирания Западен бряг. От Доха, където се провежда спешна среща на арабско-ислямския свят, емирът на Катар осъди израелското нападение.

"Израелският министър-председател, който се хвали, че е променил облика на Близкия изток през последните две години, всъщност има предвид, че Израел може да навлезе навсякъде, където пожелае, когато пожелае. Той мечтае да превърне арабския регион в израелска сфера на влияние, а това е опасна илюзия", каза шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, емир на Катар.

Преди да отлети за Доха иранският президент Масуд Пезешкиан призова за прекъсване на дипломатическите отношения с Израел.

"Възможно е мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с този изкуствен режим и да запазят колкото се може повече единението и сплотеността си", заяви Масуд Пезешкиан.

Марко Рубио ще посети Катар утре. Позицията на Вашингтон е, че Доха трябва да продължи да играе конструктивна роля по въпроса за Газа. Доналд Тръмп нарече Катар велик съюзник и предупреди израелския премиер Бенямин Нетаняху да внимава.

#Марко Рубио #Газа #Израел

