ИЗВЕСТИЯ

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Защо в Пловдив липсват места за спорт на младите хора?

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:10 мин.
Сдружение "БГ бъди активен" работи за създаването на спортни площадки в града.

пловдив липсват места спорт младите хора
Сдружение "БГ бъди активен" направи изследване дали има достатъчно пространство за спортни площадки в Пловдив.

Генералният мениджър и основател на сдружението Ласка Ненова сподели повече информация за работата на организацията.

"Вече сме изготвили предложение към Община Пловдив за изготвяне на повече пространства за спорт. Спортът е здраве. Движението е здраве и здравето е на първо място. Това е нашата мотивация. Здравето е бъдещето на България. Искаме да има активни млади хора", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Друг от представителите на сдружението - Румяна Киризиева се надява пловдивчани да имат достъп до различни видове спорт.

"Радваме се, че пловдивчани искат да спортуват. Важното е да намерим подходящи места, да го правят. Така ще опитат различни видове спорт, а не само стрийт фитнес и футбол, които са най-популярните", допълни тя.

Вижте целия обект във видеото.

#България в 60 минути

ТОП 24

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
