Защо в Пловдив липсват места за спорт на младите хора?

Сдружение "БГ бъди активен" направи изследване дали има достатъчно пространство за спортни площадки в Пловдив.

Генералният мениджър и основател на сдружението Ласка Ненова сподели повече информация за работата на организацията.

"Вече сме изготвили предложение към Община Пловдив за изготвяне на повече пространства за спорт. Спортът е здраве. Движението е здраве и здравето е на първо място. Това е нашата мотивация. Здравето е бъдещето на България. Искаме да има активни млади хора", сподели тя в интервю за предаването "България в 60 минути".

Друг от представителите на сдружението - Румяна Киризиева се надява пловдивчани да имат достъп до различни видове спорт.

"Радваме се, че пловдивчани искат да спортуват. Важното е да намерим подходящи места, да го правят. Така ще опитат различни видове спорт, а не само стрийт фитнес и футбол, които са най-популярните", допълни тя.

Вижте целия обект във видеото.