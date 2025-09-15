БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Американски военни изненадващо посетиха Беларус - наблюдават военните маневри с Русия

Американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс.

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.

Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо.

"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция.

Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него.

"Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери.

Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г.

Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти.

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.

Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин.

Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.

