Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев

В следобедните часове ще преобладава слънчево време, но на места, главно в планините и планинските райони ще превали и ще прегърми.

Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27°, в София - около 23, по Черноморието от 25 - 27 градуса.

Утре сутринта ще бъде хладно за сезона, на места с мъгли, но през деня ще бъде слънчево време, със слаб вятър, вече с посока от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат съществено по-високи, в сравнение с днес - между 27 и 32°, в София - около 28. И по Черноморието ще бъде слънчево, на места с намалена видимост сутринта. И вятърът, и вълнението на морето ще бъдат слаби. Температурата на морската вода е около 24°.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температури по най-високите върхове са от 10° на Мусала до 14° на Черни връх. През нощта срещу сряда в северозападните райони, а в сряда главно в Северна България и планините, се очакват валежи.

Ще бъде и ветровито, а максималните температури отново ще се понижат и ще бъдат между 22° и 27°. През следващите дни ще бъде почти безоблачно, със слаб вятър и минималните температури ще се понижават, на места до около 9 – 10°. Максималните обаче постепенно ще се повишават и в събота в по-голямата част от страната ще бъдат между 25° и 30°.