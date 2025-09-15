БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина отец Иван от Нови хан
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Образователният министър: Трябва да засилим...
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"

У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Близо 740 килограма марихуана задържаха митничарите на ГКПП "Капитан Андреево". Количеството е рекордно, залавяно на пункта за последните 15 години. То е оценено на над 11.8 млн. лева , съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, пътувал от Германия за Турция, като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.

Задържан е чужденец за 72 часа, предстои искане за задържане под стража.

Камионът е имал фирмена пломба, което е направило впечатление. Освен това е нестандартен размерът на камиона, така че да се затрудни рентгеновата проверка, обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.

Това е пореден случай на пункта и най-голямото количество марихуана, залавяно в страната от началото на годината.

"Дрогата е предназначена за Турция, а цената ѝ се изчислява на над 30 млн. евро", каза Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика".

В трафика на дрога за Турция преобладава марихуаната, допълва той.

#700 кг марихуана #пункт "Капитан Андреево"

