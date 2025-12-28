Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна

Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски по плана за край на войната в Украйна. При посрещането на госта си в Мар-а-Лаго, Флорида, домакинът изрази увереност, че лидерите на двете враждуващи страни искат да сключат мирно споразумение.

Тръмп отговори със "зависи" на въпрос, дали планира в скоро време среща с руския лидер Путин.

Американският президент потвърди, че е разговарял с руския си колега преди срещата със Зеленски и ще разговаря с него отново след диалога си с украинския лидер.

ДоналдТръмп увери, че няма краен срок за постигане на договореност. Той обяви, че ще има споразумение по гаранции за сигурност на Украйна и го определи като "силно". Предвидени са и икономически ползи за Украйна, добави Тръмп. Той съобщи, че след срещата си със Зеленски ще разговаря и с европейските лидери.

По-рано Кремъл съобщи, че американският президент е инициирал разговор с Путин и преди идването на Зеленски. Диалогът е продължал час и 15 минути по инициатива на американската страна, която е изслушала внимателно руската оценка за перспективите за мир.

Москва посочва, че Украйна трябва да вземе без отлагане "смело решение" за Донбас, необходимо за край на войната.

Според Кремъл, Тръмп и Путин не подкрепят инициативата на Украйна и европейските й съюзници за временно прекратяване на огъня за подготовка и провеждане на референдум по мирния план. Руската страна изтъква, че временно примирие под всякакъв претекст ще доведе единствено до продължаване на конфликта.