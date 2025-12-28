БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:22 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази
започнаха преговорите тръмп зеленски флорида
Слушай новината

Започнаха преговорите между американския президент Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски по плана за край на войната в Украйна. При посрещането на госта си в Мар-а-Лаго, Флорида, домакинът изрази увереност, че лидерите на двете враждуващи страни искат да сключат мирно споразумение.

Тръмп отговори със "зависи" на въпрос, дали планира в скоро време среща с руския лидер Путин.

Американският президент потвърди, че е разговарял с руския си колега преди срещата със Зеленски и ще разговаря с него отново след диалога си с украинския лидер.

ДоналдТръмп увери, че няма краен срок за постигане на договореност. Той обяви, че ще има споразумение по гаранции за сигурност на Украйна и го определи като "силно". Предвидени са и икономически ползи за Украйна, добави Тръмп. Той съобщи, че след срещата си със Зеленски ще разговаря и с европейските лидери.

По-рано Кремъл съобщи, че американският президент е инициирал разговор с Путин и преди идването на Зеленски. Диалогът е продължал час и 15 минути по инициатива на американската страна, която е изслушала внимателно руската оценка за перспективите за мир.

Москва посочва, че Украйна трябва да вземе без отлагане "смело решение" за Донбас, необходимо за край на войната.

Според Кремъл, Тръмп и Путин не подкрепят инициативата на Украйна и европейските й съюзници за временно прекратяване на огъня за подготовка и провеждане на референдум по мирния план. Руската страна изтъква, че временно примирие под всякакъв претекст ще доведе единствено до продължаване на конфликта.

#среща Тръмп-Зеленски #преговори за мир в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
2
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
3
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
4
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
5
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие
6
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: САЩ и Канада

Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен“ разговор с Путин преди срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че е провел „много продуктивен“ разговор с Путин преди срещата си със Зеленски
Чете се за: 00:57 мин.
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп
Чете се за: 03:37 мин.
Ню Йорк с последни приготовления за посрещането на Новата година Ню Йорк с последни приготовления за посрещането на Новата година
Чете се за: 00:35 мин.
Зеленски пристигна в Канада Зеленски пристигна в Канада
Чете се за: 01:15 мин.
Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Чете се за: 06:12 мин.
По света
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
Чете се за: 03:55 мин.
Регионални
Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ