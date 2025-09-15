Менделсон за 50 г. брак: 42 семейства празнуваха "златна сватба" в Павликени

След 50 години съвместен живот 42 семейства в Павликени си казаха отново “Да!”. По традиция в града всяка година организират тържествена церемония, на която двойките, които отбелязват “Златна сватба” и преповтарят брачните си клетви. Има ли тайна за дълг и щастлив семеен живот?

След 50 години в радостни и трудни моменти, под звуците на Менделсон 42 семейства от Павликени си обещаха да бъдат ръка за ръка до края на дните и преподписаха брачни свидетелства.

Снежанка Цветкова: „Запознахме се в град Павликени, в една сладкарница, и тогава стана любовта.“ Марин Цветков: „Започна много сладко, но не всичко е преминало сладко. Имало е горчиви моменти, които сме преодолели заедно“.

Няма точна формула за щастлив и дълъг брак, казват двойките, но напомнят на младите, че уважението и търпението са в основата на доброто партньорство, както в живота, така и в брака.

Сениха Юмерова: „Трябва да се обичат, да се уважават, защото обичта някак си отлита, но взаимното уважение остава един към друг“. Инж. Емануил Манолов – кмет на Община Павликени: „Нашата цел е да покажем на младите хора от общината, че бракът си струва, че е възможна дългогодишна любов между мъж и жена в един здрав съюз, тъй като сме свидетели, че напоследък младите не държат толкова на брака, на дългите връзки.“

Двойките казват, че днес клетвите им звучат още по-силно от преди 50 години, защото думите са изречени от опита на времето и всичко преживяно заедно и то пред деца и внуци.