Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

По източници на "По света и у нас" единият от синовете на заместник-апелативния прокурор на Бургас Валентина Маджарова е задържан с 50 килограма марихуана.

Акцията е на БОП-Бургас, като младият мъж е следен продължително време от антимафиотите.

Според източници на "По света и у нас" е задържан в близкото до град Средец - село Драка.

"По света и у нас" научи още, че по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на Валентина Маджарова и да поиска от съда налагането на постоянен арест.

Припомняме, че Валентина Маджарова беше прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, а след това и в Специализираната прокуратура, на която стана ръководител преди закриването ѝ.

След закриването на Специализираната прокуратура, Маджарова стана заместник-апелативен прокурор на Бургас. По предложение на Борислав Сарафов, обаче, преди две години Маджарова бе освободена от ръководния пост с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и остана редови магистрат.

