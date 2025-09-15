БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 01:25 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
задържаха син висш прокурор марихуана
Слушай новината

По източници на "По света и у нас" единият от синовете на заместник-апелативния прокурор на Бургас Валентина Маджарова е задържан с 50 килограма марихуана.

Акцията е на БОП-Бургас, като младият мъж е следен продължително време от антимафиотите.

Според източници на "По света и у нас" е задържан в близкото до град Средец - село Драка.

"По света и у нас" научи още, че по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на Валентина Маджарова и да поиска от съда налагането на постоянен арест.

Припомняме, че Валентина Маджарова беше прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, а след това и в Специализираната прокуратура, на която стана ръководител преди закриването ѝ.

След закриването на Специализираната прокуратура, Маджарова стана заместник-апелативен прокурор на Бургас. По предложение на Борислав Сарафов, обаче, преди две години Маджарова бе освободена от ръководния пост с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и остана редови магистрат.

Очаквайте подробности!

#задържан с наркотици #валентина маджарова #син

Последвайте ни

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
3
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
4
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
5
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Криминално

Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас
Повдигнаха обвинение на мъжа, заплашил с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас
Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет
Чете се за: 01:02 мин.
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
5302
Чете се за: 01:07 мин.
МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет МВР с масирани акции срещу наркоразпространението и престъпността в интернет
Чете се за: 01:40 мин.
Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници
Чете се за: 02:00 мин.
Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта
8409
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ