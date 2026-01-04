БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик

Задържани са двама души

Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик
При специализирана акция в Пазарджик са иззети 610 флакона райски газ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

При проведената съвместна акция между екипи на сектор "Криминална полиция" при Районно управление - Пазарджик и група "Патрулно-постова дейност" са били посетени два гаража. На първия адрес са открити 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия - 400.

Задържани са двама души, за които има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност.

По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата, уточняват от полицията.

