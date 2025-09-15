БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Започна новата учебна година

септември
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
15 септември е! Започна новата учебна година. Училищата днес посрещнаха близо 57 000 първокласници. Общо в цялата страна учениците са 700 хиляди. В Денят започва образователният министър Красимир Вълчев заяви, че усилването на възпитателната функция на училището е едно от най-важните неща, които трябва да се направят. А днес, очаквано, най-нетърпеливи да влязат в класните стаи бяха първокласниците.

Крачка към необятния свят на знанието днес направиха близо 57 000 първокласници. И тръгнаха по него с усмивка.

Какви са твоите очаквания?
Да мога да пиша и да чета.

Алекс, първокласник:
Да броя до 200 и да науча да чета.

Кое ще ти бъде най-сложно - смятане, четене, писане?
Четенe, смята първокласникът Михаела.

Кати: Очаквам, че ще е много трудно и че също малко лесно.

Какво очакваш през тази година?

Да уча! - каза Георги, първокласник.

Имаш ли любим предмет?

Да, български език.

Казват ми всички, животът е сложен! Когато пораснеш, ще разбереш. Сега ти е времето да помечтаеш, не бързай, не бързай, да порастеш!

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката:

Развълнувани родители, вдъхновени учители и любознателни погледи на стотици хиляди ученици изпълниха училищата в цялата страна.

Петя Илиева, майка на първокласник: Усещането е толкова празнично, толкова приповдигнато, светло и ведро. Надяваме се на страхотен празник и усмивки на децата и здраве.

Вяра Петрова, класен ръководител на 1 "а" клас в 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов": Сутрин се събуждам с усмивка и ходя на работа с желание, което мисля, че е най-важното. Децата ме зареждат много позитивно. Успешен работен ден означава всяко едно дете да е успяло да научи нещо през изминалия ден и да бъде щастливо от деня. Когато се прибере вкъщи, да каже - искам утре пак да отида на училище.

Една от най-важните цели пред просветния министър с началото на учебната година е усилването на възпитателната функция.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: Една голяма част от проблемите, които имаме днес като общество са функция на тази отслабена възпитателна функция и това е една от основните задачи на образователната система. Не само да образова децата, но и да ги възпита

Вълчев отбеляза още, че трябва да има промяна на учебните програми.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Да накараме учениците да учат повече с разбиране. Учителите в по-голяма степен да променят методите на преподаване насочена към мотивацията за учене, защото днешните ученици биват все по-трудно мотивирани. За съжаление, ние все още имаме една инерция възпроизвеждаме модела на заучаване и съответно в учебните програми пък има множество фактология.

Затова и от тази учебна година вече в малката матура по математика ще има и интегрални задачи, т.е. такива с практическа насоченост.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: В 6 от задачите ще има и вмъкване на понятия от природните науки, основни понятия като например, напрежение, мощност, топлина, киселинност, всяко едно дете трябва да знбае какво е ват, волт, киловатчас, ПХ. Това ще бъдат приложни задачи. Основната ни цел е не толкова да ги накараме да учат природни науки, колкото да им дадем сигнала, че е важното да учат с разбиране.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Очаква се през ноември да бъде въведена забрана за мобилни телефони в училище. Те ще могат да се ползват за образователни цели и при медицински нужди, а при нарушаване на правилата - учителите ще могат да санкционират.

#15 септември

