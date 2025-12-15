97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили отборите ни по природни науки

Общо 97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили през тази година отборите ни по природни науки. Днес те проведоха годишната си среща, на която бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова.

Тя изтъкна успехите на отборите ни по природни науки и напомни, че те са интелектуалната мощ на българската нация.

"За разлика от много хора аз не смятам, че в България има лошо образование. Изпуснали сме не едно или две поколения, защото сякаш в момента имаме повече проблеми с родителите, отколкото с децата", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

Елена Йорданова е ученичка от математическата гимназия в Русе, носител е на златен медал от международната олимпиада по астрофизика и бронзов от международния турнир на младите физици.

Споделя, че за подготовката е важно решаването на разнообразни задачи.

"Преди всичко разбиране и осмисляне на това, което решаваш, тъй като не е целта да запаметиш всички видове задачи, а по-скоро да ги разбереш, за да може, когато на олимпиада ти се падне нещо, което никога не си виждал, да можеш да се справиш с него", коментира Елена Йорданова, ученичка от МГ "Баба Тонка" в Русе.

Спечелилият златен медал на международната олимпиада по информатика Александър Гатев сподели, че е харесал обстановката в школите в СМГ, които са го вдъхновили да продължи да се занимава с информатика и след гимназията.

"Започнах да ходя на свободни школи в СМГ и просто толкова ми хареса и самата обстановка, и решаването на задачи, че реших да продължа да се занимавам с това", каза още Александър Гатев, студент и възпитаник на Софийската математическа гимназия.

От сряда на летището в София ще бъде представена и пътуващата изложба "Фантастични умове" със снимки на учениците-медалисти и техните преподаватели.