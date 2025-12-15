БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха...
Чете се за: 00:42 мин.
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили отборите ни по природни науки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Те проведоха годишната си среща, на която бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова

ученици олимпиади
Снимка: БТА
Слушай новината

Общо 97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили през тази година отборите ни по природни науки. Днес те проведоха годишната си среща, на която бяха поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова.

Тя изтъкна успехите на отборите ни по природни науки и напомни, че те са интелектуалната мощ на българската нация.

"За разлика от много хора аз не смятам, че в България има лошо образование. Изпуснали сме не едно или две поколения, защото сякаш в момента имаме повече проблеми с родителите, отколкото с децата", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

Елена Йорданова е ученичка от математическата гимназия в Русе, носител е на златен медал от международната олимпиада по астрофизика и бронзов от международния турнир на младите физици.

Споделя, че за подготовката е важно решаването на разнообразни задачи.

"Преди всичко разбиране и осмисляне на това, което решаваш, тъй като не е целта да запаметиш всички видове задачи, а по-скоро да ги разбереш, за да може, когато на олимпиада ти се падне нещо, което никога не си виждал, да можеш да се справиш с него", коментира Елена Йорданова, ученичка от МГ "Баба Тонка" в Русе.

Спечелилият златен медал на международната олимпиада по информатика Александър Гатев сподели, че е харесал обстановката в школите в СМГ, които са го вдъхновили да продължи да се занимава с информатика и след гимназията.

"Започнах да ходя на свободни школи в СМГ и просто толкова ми хареса и самата обстановка, и решаването на задачи, че реших да продължа да се занимавам с това", каза още Александър Гатев, студент и възпитаник на Софийската математическа гимназия.

От сряда на летището в София ще бъде представена и пътуващата изложба "Фантастични умове" със снимки на учениците-медалисти и техните преподаватели.

#медали #олимпиади #Илияна Йотова #ученици #награди

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
1
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
2
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Финален етап на операция "Кайрос"
3
Финален етап на операция "Кайрос"
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде определена от президента
4
ПП-ДБ след консултациите при Радев: Датата на изборите ще бъде...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
6
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Образование

Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово
Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово
Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна
Чете се за: 03:20 мин.
Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
Чете се за: 00:50 мин.
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8 декември Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8 декември
Чете се за: 03:35 мин.
Стипендии за млади технологични таланти Стипендии за млади технологични таланти
Чете се за: 01:30 мин.
Ограничаването на социални медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване Ограничаването на социални медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема? След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив Операция "Кайрос" - успешна: Танкерът e в Бургаския залив
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени Преговорите за мир в Украйна: Според САЩ 90% от различията вече са изгладени
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Европейската прокуратура е поискала сваляне на имунитета на...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
2000 нови паркоместа: Столичната община ще строи 9 многоетажни...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
В очакване на Рождество: Осветиха елхата и Рождественската сцена...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ