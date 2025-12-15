БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един от синовете на Роб Райнър е арестуван за убийството му

Мартин Гицов
Известният холивудски режисьор и съпругата му Мишел бяха открити мъртви в дома им в Лос Анджелис

Един от синовете на Роб Райнър е арестуван за убийство, след като известният холивудски режисьор и съпругата му Мишел бяха открити мъртви в дома им в Лос Анджелис.

Съпружестката двойка с 36 години брак е била открита с многобройни прободни рани от 28-годишната им дъщеря Роми, съобщават американски медии.

Президентът Доналд Тръмп критикува покойните в социалните мрежи и отдаде смъртта им на "синдром на разстройство по Тръмп".

Райнър беше отявлен критик на сегашния държавен глава и защитник на либералните каузи.

Той стои зад емблематични филми като "Когато Хари срещна Сали", "Принцесата булка", "Бъди до мен" и "Доблестни мъже".

Гаранцията на задържания му син Ник Райнър е 4 милиона долара, съобщиха от полицията.

