След трагедията в Сидни: Ислямистка връзка, затягат контрола върху притежанието на оръжие

от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сред 16-те жертви на антисемитското нападение са 10-годишно момиче, равин, човек оцелял от Холокоста, както и единият от нападателите

Австралия
Снимка: БТА
След жестокия атентат в Сидни австралийският премиер поиска затягане на правилата за притежание на огнестрелно оръжие.

Сред 16-те жертви на антисемитското нападение са 10-годишно момиче, равин, човек оцелял от Холокоста, както и единият от нападателите.

В Австралия с население 27 милиона живеят 150 000 евреи, една трета от тях са в източните предградия на Сидни, включително Бондай.

Приветстваният като герой Ахмед ал Ахмед, отнел оръжието на единия от нападателите, но бил улучен в ръката и рамото от другия стрелец.

Даренията за пострадалия надхвърлиха милион и сто хиляди австралийски долара.

Действията му получиха висока оценка, както от австралийските власти, така и от американския президент Доналд Тръмп.

Ахмед е роден и израснал в Сирия, сега е австралийски гражданин и търгува с плодове и зеленчуци.

"Синът ми е герой. Служил е в полицията и има подтик да защитава хората. Когато е видял хората на земята, покрити с кръв, съвестта и моралът му са го накарали да нападне един от терористите и да му отнеме оръжието", коментира Мохамед Фатех ал Ахмед, баща на Ахмед.

Медиите назоваха нападателите като баща и син Саджид и Навийд Акрам. Бащата е влязъл в Австралия със студентска виза през 1998 година.

В колата им са открити две знамена на Ислямска държава, но извършителите не са част от терористична клетка, посочиха властите.

"Това е ужасяващ антисемитски акт, терористично действие, с цел да нарани еврейската общност през първия ден на празника Ханука. Ханука е за победата на светлината над тъмнината. Това обаче беше много мрачен ден в австралийската история, но заедно ще излезем на светло", заяви Антъни Албанезе, премиер на Австралия.

Нападателите казали на семейството си, че отиват на риболов. Полицията е открила техен автомобил със самоделна бомба до атакувания плаж.

Сред планираните мерки на кабинета са край на безсрочните лицензи за притежание на оръжие и ограничаване на разрешения брой за отделен човек, а също лимитиране на образци и модификации.

Стана ясно, че по-възрастният нападател, ликвидиран на място, е имал разрешение за шест огнестрелни оръжия. 24-годишният му син е в критично състояние.

През 2019 година той е попаднал в полезрението на австралийското контраразузнаване за връзки с член на Ислямска държава. Шестмесечно разследване не е констатирало риск от прояви на насилие.

