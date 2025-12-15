Ден на траур в Австралия - какво се знае за нападателите?

Ден след стрелбата на празненство за Ханука на култовия плаж Бондай в Сидни, премиерът на Австралия обяви, че ще предложи затягане на правилата за притежание на оръжие. Полицията обяви и първите детайли от разследването. Двамата нападатели, които убиха 15 души и раниха около 40 други са баща и син.

Ден на национален траур в Австралия след анти-семитското нападение на популярен плаж в Сидни. Стрелбата е най-тежкият подобен инцидент през последните 30 години. Стотици хора поднесоха цветя на мястото на атаката. Сред първите беше и министър-председателят Антъни Албанезе. Той обяви, че планира да предложи затягане на правилата за носене на оръжие.

Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия: "Това, на което станахме свидетели вчера, беше акт на чисто зло, терористичен акт, акт на антисемитизъм, атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност, мрачен ден в историята на Австралия, който трябваше да бъде ден на светлина. По-силни сме от страхливците, които извършиха това. И накрая искам да кажа, че правителството е готово да предприеме всички необходими мерки, включително и да въведе по-строги закони за оръжията."

Промените целят да въведат срок на валидност на лицензите за притежание на оръжие и да ограничат броя на позволените оръжия за един лиценз. Решението идва след като полицията обяви, че убитият на мястото на атаката нападател е имал шест регистрирани оръжия.

Мал Ланйън, полицейски комисар на Нов Южен Уелс: "Стрелците са двама мъже на 50 и 24 години, които са баща и син. 50-годишният е сред загиналите, а 24-годишният в момента е в болница. Не издирваме други заподозрени."

Късно снощи полицията претърси къщата под наем в предградие на Сидни, в която са подготвяли атаката. Но засега не се съобщават повече подробности, освен това че бащата е пристигнал в Австралия със студентска виза през 1998 година. Той и синът му бяха идентифицирани от медиите като Саджид Акрам и Навийд Акрам. Според австралийската телевизия Ей Би Си, в автомобила на мъжете са открити две знамена на "Ислямска държава". Сред жертвите им има 10-годишно момиче, равин и мъж, преживял Холокоста.