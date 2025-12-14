"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)

Атентат на Ханука в Сидни. На популярния плаж Бондай терористи застреляха 11 души и раниха още 29, докато голяма група отбелязвала първия ден от еврейския празник Ханука. Австралийските власти определиха нападението като терористичен акт срещу еврейската общност, а Израел - като „неконтролируем антисемитизъм“. Много страни и организации осъдиха стрелбата, сред тях и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Няма данни за ранени или пострадали български граждани.

Видео е запечатало паниката на плажа Бондай в Сидни при стрелбата срещу празнуващи Ханука евреи. На празника е имало около 1000 души. Жертвите са най-малко 11, 29 души в тежко състояние са откарани в болница. Сред тях има дете и двама полицаи. Единият от стрелците е ликвидиран, вторият нападател е задържан в критично състояние. Очевидците на нападението говорят за ужаса и страха, обхванали хората в района на плажа.

Катрин Мърчант, очевидец на атаката: „Всички просто бягаха, летяха куршуми, толкова много куршуми. Бяхме наистина уплашени. Просто бягахме и си мислехме, че няма къде да се скрием.“ „Бяхме на Бар мицва за роднина, който започна в 18:30 ч., а около 18:40 ч. хората започнаха да крещят, казаха ни да бягаме вътре. Така че изтичахме зад кухнята и просто се скрихме в една стая. Там имаше много деца. Родителите не бяха там, защото това беше детско парти. Беше наистина ужасно“. Грейс Матю, очевидец на атаката: „Имаше църква точно там, където бях. Така че група от нас просто се промъкнахме вътре и те някак си затвориха вратите. Останахме на сигурно място там.“

Полицията на щата Нов Южен Уелс излезе с категорична позиция за случилото се.

Мал Лейниън, полицейски комисар: „Обявих това за терористичен инцидент. Също така разреших специални правомощия, за да гарантирам, че ако има трети извършител и ние разследваме това в момента, ще се погрижим да предотвратим всякаква по-нататъшна активност“.

Видео, показващо как цивилен гражданин обезврежда въоръжен мъж по време на атаката - стана хит в мрежата. 43-годишният продавач на плодове, наречен от местните медии Ахмед Ал Ахмед, беше привестван като герой.







В кола, свързана с нападателите, са открити импровизирани взривни устройства, които полицията обезвреди. Съобщава се, че единият от стрелците е познат на силите на реда. Атаката е извършена около 18:45 ч. местно време, на най-известният плаж в Австралия, който обикновено е много оживен през уикенда и е пълен с туристи, плувци и сърфисти.

Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия: „Това е целенасочена атака срещу австралийски евреи в първия ден на Ханука, която би трябвало да бъде ден на радост, празник на вярата. Това е акт на зло, антисемитизъм, тероризъм, който удари сърцето на нашата нация“.

Часове след атаката, израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече антисемитизма рак, който трава да бъде преборен. Тел Авив отправи призив към Австралия.

Исаак Херцог, президент на Израел: „Молим се за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които са загубили живота си. Изпращаме най-топлите си сили оттук, от Йерусалим, и повтаряме отново и отново нашите предупреждения към австралийското правителство да се бори срещу огромната вълна от антисемитизъм, която измъчва австралийското общество“.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен зяви, че е шокирана от стрелбата в Сидни. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност. Редица страни, сред които Съединените щати, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Франция и Украйна също осъдиха терористичния акт.