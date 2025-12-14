БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Запази

Стрелба на плажа Бондай отне живота на 11 души, ранени са десетки

летяха куршуми нямаше скрием
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Атентат на Ханука в Сидни. На популярния плаж Бондай терористи застреляха 11 души и раниха още 29, докато голяма група отбелязвала първия ден от еврейския празник Ханука. Австралийските власти определиха нападението като терористичен акт срещу еврейската общност, а Израел - като „неконтролируем антисемитизъм“. Много страни и организации осъдиха стрелбата, сред тях и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Няма данни за ранени или пострадали български граждани.

Видео е запечатало паниката на плажа Бондай в Сидни при стрелбата срещу празнуващи Ханука евреи. На празника е имало около 1000 души. Жертвите са най-малко 11, 29 души в тежко състояние са откарани в болница. Сред тях има дете и двама полицаи. Единият от стрелците е ликвидиран, вторият нападател е задържан в критично състояние. Очевидците на нападението говорят за ужаса и страха, обхванали хората в района на плажа.

Катрин Мърчант, очевидец на атаката: „Всички просто бягаха, летяха куршуми, толкова много куршуми. Бяхме наистина уплашени. Просто бягахме и си мислехме, че няма къде да се скрием.“

„Бяхме на Бар мицва за роднина, който започна в 18:30 ч., а около 18:40 ч. хората започнаха да крещят, казаха ни да бягаме вътре. Така че изтичахме зад кухнята и просто се скрихме в една стая. Там имаше много деца. Родителите не бяха там, защото това беше детско парти. Беше наистина ужасно“.

Грейс Матю, очевидец на атаката: „Имаше църква точно там, където бях. Така че група от нас просто се промъкнахме вътре и те някак си затвориха вратите. Останахме на сигурно място там.“

Полицията на щата Нов Южен Уелс излезе с категорична позиция за случилото се.

Мал Лейниън, полицейски комисар: „Обявих това за терористичен инцидент. Също така разреших специални правомощия, за да гарантирам, че ако има трети извършител и ние разследваме това в момента, ще се погрижим да предотвратим всякаква по-нататъшна активност“.

Видео, показващо как цивилен гражданин обезврежда въоръжен мъж по време на атаката - стана хит в мрежата. 43-годишният продавач на плодове, наречен от местните медии Ахмед Ал Ахмед, беше привестван като герой.

В кола, свързана с нападателите, са открити импровизирани взривни устройства, които полицията обезвреди. Съобщава се, че единият от стрелците е познат на силите на реда. Атаката е извършена около 18:45 ч. местно време, на най-известният плаж в Австралия, който обикновено е много оживен през уикенда и е пълен с туристи, плувци и сърфисти.

Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия: „Това е целенасочена атака срещу австралийски евреи в първия ден на Ханука, която би трябвало да бъде ден на радост, празник на вярата. Това е акт на зло, антисемитизъм, тероризъм, който удари сърцето на нашата нация“.

Часове след атаката, израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече антисемитизма рак, който трава да бъде преборен. Тел Авив отправи призив към Австралия.

Исаак Херцог, президент на Израел: „Молим се за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които са загубили живота си. Изпращаме най-топлите си сили оттук, от Йерусалим, и повтаряме отново и отново нашите предупреждения към австралийското правителство да се бори срещу огромната вълна от антисемитизъм, която измъчва австралийското общество“.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен зяви, че е шокирана от стрелбата в Сидни. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност. Редица страни, сред които Съединените щати, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Франция и Украйна също осъдиха терористичния акт.

#Австралия #атентат

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
1
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация
2
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
3
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата
4
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
5
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
6
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Австралия и Океания

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата в Сидни
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата в Сидни
Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни
Чете се за: 02:00 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ) Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
На 4500 метра височина: Парашутист оцеля, след като се оплете в опашката на самолета На 4500 метра височина: Парашутист оцеля, след като се оплете в опашката на самолета
Чете се за: 02:05 мин.
1 милион австралийски деца останаха без социални мрежи 1 милион австралийски деца останаха без социални мрежи
Чете се за: 03:10 мин.
Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево" Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата? Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни
Чете се за: 02:00 мин.
По света
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали български граждани при...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ