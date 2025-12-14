Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"

Над 27 километра е опашката от тирове преди граничния пункт "Капитан Андреево". Преминаването през пункта отнема 2 дни. Интензивният трафик е обичаен за тази част от годината, но за опашките и в двете посоки допринасят и протестите на гръцките фермери, които пращат камионите към границата с Турция. На "Капъкуле" опашката от тирове е 50 километра.

Яни Пейчев, началник на ГКПП "Капитан Андреево": "Колегите, на които им е вменено да регулират движението извън територията на пункта, са създали необходимата ораганизация. Всички автомобили, които изчакват, са в аварийната лента, така че магистралата си върви нормално."

Веселка Симеонова, държавен инспектор Агенция „Митници”: "През последното денонощие на "Капитан Андреево" са обработени 3100 автомибила в двете посоки. За последните 4 години се е увеличил с 15 процента трафикът на товарните автомобили, като през последните 3 години са по един милион на година."