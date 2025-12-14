БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Преминаването през пункта отнема 2 дни

Снимка: БТА
Слушай новината

Над 27 километра е опашката от тирове преди граничния пункт "Капитан Андреево". Преминаването през пункта отнема 2 дни. Интензивният трафик е обичаен за тази част от годината, но за опашките и в двете посоки допринасят и протестите на гръцките фермери, които пращат камионите към границата с Турция. На "Капъкуле" опашката от тирове е 50 километра.

Яни Пейчев, началник на ГКПП "Капитан Андреево": "Колегите, на които им е вменено да регулират движението извън територията на пункта, са създали необходимата ораганизация. Всички автомобили, които изчакват, са в аварийната лента, така че магистралата си върви нормално."

Веселка Симеонова, държавен инспектор Агенция „Митници”: "През последното денонощие на "Капитан Андреево" са обработени 3100 автомибила в двете посоки. За последните 4 години се е увеличил с 15 процента трафикът на товарните автомобили, като през последните 3 години са по един милион на година."

#27 км опашка от тирове #пункт "Капитан Андреево"

Последвайте ни

ТОП 24

България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
1
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация
2
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
3
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата
4
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
5
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди бийч в Сидни (СНИМКИ)
6
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди бийч в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

Кметът на столичния район "Люлин" предлага намаляване на такса смет за 2026 г.
Кметът на столичния район "Люлин" предлага намаляване на такса смет за 2026 г.
Пускат движението по новоизградения участък от столичния булевард "Рожен" Пускат движението по новоизградения участък от столичния булевард "Рожен"
Чете се за: 06:15 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос" Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:05 мин.
Деца четат приказки на кучета от приюта в Русе Деца четат приказки на кучета от приюта в Русе
Чете се за: 01:50 мин.
Блокадата на българо-гръцката граница продължава Блокадата на българо-гръцката граница продължава
Чете се за: 00:40 мин.
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди бийч в Сидни (СНИМКИ)
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди бийч в...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево" Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата? Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни
Чете се за: 02:00 мин.
По света
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали български граждани при...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ