Сутрешни мъгли и предимно слънчево време следобед в следващите дни

И днес денят на много места в равнините котловините започна с облачно и мъгливо време, но в близките часове с появата на до умерен вятър от запад-северозапад видимостта ще се подобрява. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София около 9 градуса.

През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините котловините отново ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между минус 3 и плюс 2 градуса, в отделни котловини до минус 4.

Утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, в сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София около 8 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са около 9-10 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните между 7 и 12 градуса по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък и в петък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 10 и 15 градуса.