БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен южен вятър с пориви до 100 км/ч се очаква и този следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
силен южен вятър пориви 100 очаква следобед
Слушай новината

В Източна България и на север от планините ще духа много силен южен вятър с пориви до 90 - 100 км/ч. Облачността над страната ще е разкъсана, по-значителна над Северна България и Рило-Родопската област, където на места ще има слаби превалявания, предимно дъжд.

Максималните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 18° в Източна България и Предбалкана, в София – около 14°, по Черноморието – между 13° и 17°.

През нощта вятърът в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се бъде умерен. Отново само на отделни места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони ще има условия за поледици. Минималните температура ще бъдат от минус 1° в северозападните райони до 13° в югоизточните, в София – около 5°.

Утре ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат високи за сезона, максималните – до 14° - 16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат необичайно високи, минималните – до 10° - 12°, максималните – до 16° - 18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще бъдат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък през страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.

#силен вятър #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
2
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
3
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват...
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в Пловдив заради завишени цени
4
След проверка на НАП и КЗП: Глоба за голям хранителен магазин в...
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
5
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?
6
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
4
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: Времето

Предимно облачно и отново ветровито време в неделя
Предимно облачно и отново ветровито време в неделя
Отново жълт код за опасно силен вятър в неделя Отново жълт код за опасно силен вятър в неделя
Чете се за: 02:32 мин.
Остава предимно облачно и ветровито Остава предимно облачно и ветровито
Чете се за: 02:05 мин.
Код жълто за опасно силен южен вятър в събота Код жълто за опасно силен южен вятър в събота
Чете се за: 02:32 мин.
Затопляне с дъжд, силен вятър и риск от поледици Затопляне с дъжд, силен вятър и риск от поледици
Чете се за: 02:00 мин.
Утре времето се затопля, но с валежи и силен вятър Утре времето се затопля, но с валежи и силен вятър
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва? Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Белият дом и Държавният депертамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела Белият дом и Държавният депертамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София след празничните дни Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София след празничните дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Продължават проверките на НАП и КЗП във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:25 мин.
Икономика
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Цената на храната в училищата: Има ли притеснения сред родители и...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ