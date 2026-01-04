Силен южен вятър с пориви до 100 км/ч се очаква и този следобед

В Източна България и на север от планините ще духа много силен южен вятър с пориви до 90 - 100 км/ч. Облачността над страната ще е разкъсана, по-значителна над Северна България и Рило-Родопската област, където на места ще има слаби превалявания, предимно дъжд.

Максималните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 18° в Източна България и Предбалкана, в София – около 14°, по Черноморието – между 13° и 17°.

През нощта вятърът в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се бъде умерен. Отново само на отделни места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони ще има условия за поледици. Минималните температура ще бъдат от минус 1° в северозападните райони до 13° в югоизточните, в София – около 5°.

Утре ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат високи за сезона, максималните – до 14° - 16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат необичайно високи, минималните – до 10° - 12°, максималните – до 16° - 18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще бъдат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък през страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.