Деца четат приказки на кучета от приюта в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Целта е да се насърчи осиновяването на животни

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кучета от Общинския приют в Русе намериха нов дом, макар и само за ден. Те гостуваха на регионалната библиотека, за да могат малките читатели да ги погалят и да им прочетат приказка. А целта е да се насърчи осиновяването на животни от приюта.

В Общинския приют са настанени над 800 кучета, прибрани от улицата. Те обаче по нищо не отстъпват на породистите, казват доброволците, които се грижат за тях. Затова е безсмислено да се харчат пари за купуването на животно, при условие, че може да се осинови.

Милена Милчева – доброволец: "Искаме да покажем, че тези кучета съществуват, постоянно биват изхвърляни и бебета, и големи. Напоследък стават много случаи на насилие и ние сме потресени, няма наказани. Няма смисъл от тази агресия, от негативно отношение към животните, тъй като те са нещо божествено добро."

За секунди кучетата се превърнаха в любимци на децата, които нямаха търпение да ги отведат вкъщи.

Дебора: "Просто хората могат да се грижат за тях и те да са щастливи, както ние."

Ема: "Много е сладко и пухкаво, ще се грижим за него. Освен, ако майка ѝ позволи."

Юлия Маринова – доброволец: "Връзката между децата и кучетата е толкова истинска, че единствената пречка между това да бъдат заедно са възрастните. Така, че възрастни, вземайте кученца от приюта, осиновявайте на дечицата и ги гледайте до живот. Учете ги как да обичат, как да се грижат. Това е най-важното."

