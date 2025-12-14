Деца четат приказки на кучета от приюта в Русе

Кучета от Общинския приют в Русе намериха нов дом, макар и само за ден. Те гостуваха на регионалната библиотека, за да могат малките читатели да ги погалят и да им прочетат приказка. А целта е да се насърчи осиновяването на животни от приюта.

В Общинския приют са настанени над 800 кучета, прибрани от улицата. Те обаче по нищо не отстъпват на породистите, казват доброволците, които се грижат за тях. Затова е безсмислено да се харчат пари за купуването на животно, при условие, че може да се осинови.

Милена Милчева – доброволец: "Искаме да покажем, че тези кучета съществуват, постоянно биват изхвърляни и бебета, и големи. Напоследък стават много случаи на насилие и ние сме потресени, няма наказани. Няма смисъл от тази агресия, от негативно отношение към животните, тъй като те са нещо божествено добро."

За секунди кучетата се превърнаха в любимци на децата, които нямаха търпение да ги отведат вкъщи.