Блокадата на българо-гръцката граница продължава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Гръцките фермери протестират вече 12-ти ден

Блокадата на българо-гръцката граница продължава
Снимка: БТА
12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътища, магистралите и граничните пунктове в южната ни съседка.

Остава и блокадата на ГКПП "Кулата – Промахон", където и днес преминаването на камиони ще бъде преустановено за часове.

Заради загубите на транспортния бизнес у нас, представители на бранша са поискали от гръцкия главен прокурор Константинос Дзавелас да се намеси и проблемът с блокадите да бъде решен възможно най-скоро.

Надеждите на превозвачите са институциите в Гърция да намерят решение и блокадите да бъдат вдигнати преди Коледа.

