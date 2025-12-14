БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Запази

Според него обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта във властта

Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
Снимка: БНТ
Слушай новината

Следващият служебен кабинет ще бъде по съвсем новите правила, които съм критикувал и смятам, че промените в Конституцията по отношение на служебния кабинет не бяха особено смислени. Ние ще го видим буквално в следващите седмици, тъй като има една неяснота кой ще е поеме тази длъжност и няма да е лесно на президента - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" бившият вицепремиер по управление на европейските средства в няколко служебни правителства Атанас Пеканов.

"Президентът е институционален човек и той ще действа по текущите правила, въпреки че смятам, че те са неумни. Миналият път видяхме какви проблеми имаше, когато трябваше да бъде назначена г-жа Кожарева, имаше не най-добрите предложения и затова отново се стигна до г-н Главчев. В текущата ситуация има още по-голям проблем, защото протестите бутнаха властта, но според новата конституционна норма властта, т. е. хора, назначени от текущата власт, един от тях ще стане следващ премиер. Така, че не е лесна ситуацията със сигурност", подчерта Пеканов.

Според него изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента, а е в ръцете на назначени от текущата власт хора.

Той каза още, че е впечатлен и доволен от протестите и посочи, че "площада и обединението на всички българи изгради един санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта и това победи":

"Но оттук нататък следва трудната част. Вярно е, че оттук нататък не знаем какво предстои. Малко ни изненада оставката на властта, въпреки че преди една седмица: ако се замислят добре партиите във властта, те трябва да вземат правилното решение, за да останат на правилната страна на историята, а не да протакат и още повече да влошават ситуацията в страната. Когато излизат хиляди, хиляди хора излизат на площада - млади, стари, леви, десни, с всякакви разбирания, не ти остава друг ход, освен да подадеш оставката."

Атанас Пеканов добави, че в този смисъл властта е взела правилното, макар и закъсняло решение.

#оставка на кабинета "Желязков" #вълна от протести #нов служебен кабинет #Атанас Пеканов

Водещи новини

Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ
Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови дейности по спасяването на танкера "Кайрос", заседнал край Ахтопол повече от седмица Нови дейности по спасяването на танкера "Кайрос", заседнал край Ахтопол повече от седмица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Удари по енергийната система на Украйна Удари по енергийната система на Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
Европа
Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Сутринта с мъгли, следобед видимостта ще се подобрява
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ