Заедно за Коледа: Възрастни хора и украински семейства посрещат празника в Пловдив

от БНТ , Репортер: Деница Торньова
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Украински семейства и самотно живеещи пенсионери отбелязаха заедно началото на коледните празници в бившата Белодробна болница в Пловдив. За бягащите от войната мястото се превърна във втори дом. А от пролетта заради ремонт на общинския дом за възрастни "Св. Василий Велики", там са настанени и неговите обитатели.

С коледен базар, творчески работилници, специални фото зони и приготвяне на лакомства – така започнаха коледните празници във Втори дом.

Давид: "Аз вече правих бисквитка… отначало имах формичка, после изядох всичкото тесто, което не ми трябваше, а след това започнаха да го готвят. – Суровото тесто беше вкусно? – Да. – А сега ще опиташ ли вече печени бисквитките? – Дааа…"

Кулинарни и музикални изненади имаше и за възрастните хора, настанени на четвъртия етаж в сградата на бившата Белодробна болница.

БНТ: Има ли разлика когато сте под един покрив с много деца?

Катя: "Има, има, да. От време на време посещават ни, развеселяват ни, добре е, всичко е нормално."

Украинските семейства и възрастните от Дома "Св. Василий Велики" са заедно не само по празниците.

Марина Дешка: "Моята майка също е при мен и тя си намери приятелки от четвъртия етаж и всички заедно гледат децата. – Тук си имате много баби? – Да, разбира се, имаме много баби, които не са родни за всички деца, но все пак всички са заедно."

За празника пристигна и Мирослав, който е помагал и в Украйна.

Мирослав Иванов: "– А сега от къде идвате? – От вкъщи, от Враца. – Специално за празника? - Специално за празника, да… Ще отидете ли пак в Украйна при нужда? – Задължително, следващата година пак."

Да няма защо повече да ходи в Украйна и новата година да донесе мир – това е общото коледно желание във Втори дом.

