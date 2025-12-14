БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови дейности по спасяването на танкера "Кайрос", заседнал край Ахтопол повече от седмица

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Мощният 5-тонен генератор вчера пристигна на пристанището в Бургас

Снимка: БТА/Архив
Нови дейности по спасяването на танкера "Кайрос", който продължава да бъде закотвен край Ахтопол повече от седмица. Очаква се днес български катер да достави авариен морски генератор, който трябва да възстанови работата на котвата на заседналия танкер.

Мощният 5-тонен генератор вчера пристигна на пристанището в Бургас. Той е натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Очаква се около 9:00 часа тази сутрин работният катер да придвижи генератора до танкера "Кайрос" в Ахтопол. Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва.

По план в понеделник три влекача ще бъдат изпратени в района, за да започне вдигане на котвата и буксировка. Очаква се още в рамките на същия ден танкерът да бъде изтеглен и закотвен в Бургаския залив.

ИА "Морска администрация" ще осъществява контрол и координация за гарантиране безопасността на корабоплаването. За операцията по изтеглянето на танкера правителството отпусна 1 милион и 200 хиляди лева.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова

